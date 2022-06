Ama, marido e filha detidos por suspeita de morte de criança em Setúbal

A ama da menina de três anos que morreu, em Setúbal, esta terça-feira, o seu marido e a sua filha foram detidos por suspeita de rapto, homicídio e extorsão.

A mãe e o padrasto de Jéssica saíram em liberdade, depois de terem estado nas instalações da Policia Judiciária (PJ) de Setúbal, sob interrogatório.

O pai de Jéssica já tinha sido ouvido durante a tarde e também saiu em liberdade.

Segundo a fonte da PJ, a investigação pretende apurar se a morte da criança ocorreu num quadro de ofensas à integridade física agravadas pelo resultado morte ou se se tratou de um homicídio deliberado.

A estação CNN Portugal noticiou que a vítima esteve durante cinco dias, até segunda-feira, com a ama, sobre a qual recaem as suspeitas de maus-tratos.

"Quando a mãe foi buscar a menina à ama, a criança apresentava ferimentos na boca e no nariz, além de vários hematomas no corpo. A progenitora terá questionado a cuidadora, que lhe disse que a menor tinha caído de uma cadeira no dia anterior. Além disso, a ama disse à mãe que tinha administrado cinco mililitros de Atarax, um anti-histamínico", avançou a CNN.