Porto autoriza que coração de D. Pedro IV fique temporariamente no Brasil

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou, esta quarta-feira, que o coração do rei D. Pedro IV, que se encontra depositado na Igreja da Lapa, pode seguir para o Brasil, onde ficará temporariamente.

A transladação do coração de D. Pedro, no âmbito das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, foi autorizada mesmo antes de estar concluído o processo de exame técnico levado a cabo pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS).

Uma das exigências colocadas é a do coração de D. Pedro seguir na cabine do avião e não no porão.



Ainda não são conhecidas as datas da tansladação, mas Rui Moreira já fez saber que seguirá nessa viagem.