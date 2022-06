PJ está a interrogar a ama, mãe e padrasto da menina de 3 anos vítima de maus-tratos

A ama, a mãe e o padrasto da menina de 3 anos que morreu segunda-feira em Setúbal, devido a alegados maus-tratos, estão a prestar declarações na Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, disse hoje à agência Lusa fonte policial.

A ama, que terá tido a menina a seu cargo durante cinco dias a pedido da própria mãe, foi a primeira a dar entrada nas instalações da Polícia Judiciária de Setúbal, cerca das 19:00, pouco antes de uma outra equipa da PJ trazer a mãe e o padrasto da vítima.

Fonte oficial da PJ disse à agência Lusa que as três pessoas vão ser interrogadas, mas que nenhuma delas está, por enquanto, formalmente detida.

A ama, que terá tido a menina a seu cargo durante cinco dias a pedido da própria mãe, terá justificado os ferimentos que a menina apresentava com uma queda de uma cadeira, mas a Polícia Judiciária de Setúbal já dava como certo que a criança tinha sido sujeita a maus-tratos, mesmo antes da autópsia que foi realizada esta quarta-feira no Gabinete Médico-Legal de Setúbal.

Segundo disse hoje aos jornalistas a avó da menina, Rosa Tomás, os sinais de maus tratos já seriam evidentes quando a mãe foi buscar a criança a casa da ama, na passada segunda-feira de manhã.

No entanto, só durante a tarde, a família terá alertado as autoridades de saúde, que mobilizaram para o local uma equipa de emergência médica do Centro Hospitalar de Setúbal. A criança foi assistida na casa da mãe e transportada ao Hospital de São Bernardo, onde foi sujeita a manobras de reanimação, mas não sobreviveu aos ferimentos.

O padrasto da menina também disse aos jornalistas que desconhecia que a criança tivesse estado cinco dias ao cuidado de uma ama, assegurando que a companheira, mãe da Jéssica, também lhe disse a ele que a menina estava numa colónia de férias.

Tanto o padrasto como a avó da menina garantiram, no entanto, que a mãe não tinha qualquer responsabilidade nos maus tratos infligidos à pequena Jéssica.