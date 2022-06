Mulher morre atingida a tiro na cabeça em Cascais

Uma mulher morreu na noite desta terça-feira após ter sido atingida a tiro na cabeça no bairro do Zambujal, em Cascais, no distrito de Lisboa, confirmou à Lusa a PSP.

Segundo Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, o incidente ocorreu pelas 21h30.

Dando poucas informações, fonte da polícia disse que a mulher terá sido encontrada já sem vida pelas autoridades.

À Lusa, a PSP adiantou que a Polícia Judiciária (PJ) encontra-se a investigar o caso e que, até ao momento, não houve detenções.

A vítima tinha 38 anos e foi morta à porta de casa, avança o Jornal de Notícias. O atirador está em fuga.