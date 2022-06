Matosinhos. Uma pessoa assistida por inalação de fumos em incêndio urbano

Uma pessoa foi hoje assistida por inalação de fumos na sequência de um incêndio no primeiro andar de um prédio em Matosinhos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

A mesma fonte adiantou que o incêndio no prédio de sete andares, cujo alerta foi dado às 6h30, foi dado como extinto cerca das 7h30.

"O incêndio ficou confinado ao primeiro andar e já se encontra extinto. Não há vítimas a registar. Apenas uma pessoa foi assistida no local por inalação de fumos", disse a mesma fonte.

No local estiveram 21 operacionais, com o apoio de seis veículos.