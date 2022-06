Matosinhos. Incêndio urbano fere uma mulher

Uma pessoa ficou ferida na sequência de um incêndio no primeiro andar de um prédio em Matosinhos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

A mesma fonte adiantou que o incêndio no prédio de sete andares, cujo alerta foi dado às 6h30, foi dado como extinto cerca das 7h30.

À Renascença, António Lima, um operacional que esteve no terreno, confirmou que “uma senhora além de ter inalado o fumo teve um ferimento na cabeça, tendo sido transportada para o hospital de S. João”.

O incêndio ficou confinado ao primeiro andar e já se encontra extinto.

No local estiveram 21 operacionais, com o apoio de seis veículos.





[notícia atualizada às 9h10]