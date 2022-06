Margem Sul. Detidos por tráfico de droga conhecem medidas de coação

Dez pessoas entre os 21 e os 41 anos foram detidas pela Guarda Nacional Republicana nos concelhos de Palmela, Barreiro e Moita (distrito de Setúbal) numa operação de combate ao tráfico de estupefacientes. São presentes, esta quarta-feira, a primeiro interrogatório para aplicação de medidas de coação.

A detenção de nove homens e uma mulher ocorreu na terça-feira, no âmbito de uma investigação sobre tráfico de droga que decorria há cerca de oito meses, após denuncias de populares relativas a um bairro no Pinhal Novo.

Os militares do Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal de Palmela, deram cumprimento a sete mandados de detenção e a 26 mandados de busca - 13 relativas a domicílios e 13 em veículos, garagem e estabelecimento.

Durante a operação foram apreendidos 2.599 doses de haxixe, 269 doses de cocaína, 4.500 euros em numerário, cinco viaturas, uma caçadeira de calibre 12, uma catana, três facas, sete telemóveis, material de corte de estupefaciente, várias balanças de precisão e diversas munições de diferentes calibres.

A ação contou com o reforço de militares da estrutura de Investigação Criminal dos Comandos Territoriais de Setúbal e Lisboa, de militares e equipas cinotécnicas do Destacamento de Intervenção de Setúbal, do Grupo de Intervenção Cinotécnica, do Grupo de Intervenção de Operações Especiais e do Grupo de Intervenção e Ordem Pública da Unidade de Intervenção, com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).