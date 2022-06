Grupo violento desmantelado. PJ deteve cinco homens e apreende tonelada e meia de haxixe

A Polícia Judiciária deteve cinco portugueses, com idades entre os 48 e os 65 anos, considerados muito perigosos. São suspeitos de múltiplos crimes de roubo agravado, com uso de violência extrema, de crimes de sequestro e de furto qualificado, de uso de armas proibidas e, ainda, de tráfico de droga.

Os factos foram praticados na Área Metropolitana de Lisboa e no Algarve durante os últimos sete meses.

“O grupo criminoso agora desmantelado apresenta uma estrutura com substancial organização e com a finalidade reiterada de obtenção de proventos económicos, resultantes exclusivamente da prática de crimes especialmente violentos”, descreve a nota enviada à redação.

Foram detidos em flagrante delito no Algarve quando transportavam cerca de tonelada e meia de haxixe. Segundo a CNN Portugal, a PJ montou uma operação de vigilância discreta aos suspeitos, apercebendo-se de que, na zona de Faro, se fizeram passar por polícias à civil, com pirilampos num carro descaracterizado, e atacaram uma carrinha onde sabiam que era transportada droga com proveniência em Marrocos.

Já foram presentes a tribunal e ficaram em prisão preventiva.

De acordo com as autoridades, os arguidos vigiavam todos os alvos que pretendiam abordar, “denotando a existência de planeamento e disponibilidade de informação acerca das vítimas e dos proventos económicos que esperavam obter, na sequência das suas abordagens criminosas, sempre efetuadas com utilização de várias armas de fogo como meio de coação e ameaça das diversas vítimas”.

A investigação terá começado por um assalto à mão armada, em novembro do ano passado. Elementos do grupo violento invadiram a casa de um empresário, em Sintra, sequestrando a vítima sob ameaça de armas de fogo.

Roubaram mais de 15 mil euros em dinheiro e fugiram.