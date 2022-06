Carris Metropolitana. Arranque da anunciada "revolução nos transportes" em Lisboa pode ser adiada

E mesmo depois de decidido o dia de arranque, a operação em algumas áreas pode não ocorrer na sua total capacidade, pois esta só deverá estar reunida daqui a seis meses, ou seja, no início do ano que vem. "Pode dar-se esse caso por um conjunto de limitações, particularmente dos recursos humanos. São cenários que estão a ser equacionados".

Assim, a entrada em serviço da área 4 deverá coincidir com a vizinha área 3 (Almada, Seixal e Sesimbra), no dia 1 de Julho. "Mas já com dez linhas novas em funcionamento", sublinha o administrador da Transportes de Lisboa, que indica ainda que apesar de não estar ainda em funcionamento, já se sente "uma procura crescente no eixo que vem para Lisboa, de autocarro".



Já tomada está a decisão de manter, por mais uma semana, os horários e carreiras que estavam em funcionamento na antiga empresa, a Transportes Sul do Tejo, na área 4, que corresponde aos municipios de Setúbal, Palmela, Moita, Montijo e Alcochete.

"À partida, manter-se-ão durante mais uma semana, porque a empresa que presta o serviço nesta área ainda não conseguiu trabalhar um conjunto de aspectos de informação ao público determinantes para arrancar com os niveis de serviço da Carris Metropolitana", explica Rui Lopo.

