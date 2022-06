Ministério da Saúde diz que Via Verde do AVC está a funcionar

Questionada pela Lusa, fonte oficial do Ministério da Saúde disse que os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) "continuam a acionar a Via Verde do AVC e a encaminhar os doentes para as Unidades de AVC".

O esclarecimento à Lusa surge na sequência de um comunicado divulgado hoje pela Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC), no qual a entidade refere o encerramento "por períodos ou por tempo indeterminado, do atendimento à Via Verde do AVC em hospitais Portugueses".

O Ministério da Saúde esclareceu hoje que a Via Verde do Acidente Vascular Cerebral (AVC) está a funcionar e que das 34 unidades de AVC só uma apresenta neste momento "indisponibilidade momentânea".

O acionamento da Via Verde do AVC "é a garantia de que utentes com sinais e sintomas de AVC são corretamente assistidos e encaminhados para a unidade hospitalar mais bem preparada para os receber", diz o Ministério, acrescentando que só este ano o INEM encaminhou 2.322 doentes através da Via Verde do AVC.

No comunicado, o Ministério admite que, pontualmente, "podem verificar-se constrangimentos em determinado Hospital", por avaria de equipamento ou ausência imprevista em equipas, por exemplo, e que quando tal acontece os doentes são encaminhados para a unidade de AVC mais próxima.

A SPAVC tinha defendido no comunicado que a Via Verde do AVC deve ser uma prioridade e apelou para que o acesso a este serviço seja assegurado em todos os hospitais.

Perante o "encerramento da Via Verde do AVC em alguns hospitais portugueses", a sociedade apela às entidades competentes para que sejam garantidas "condições" e "assegurado" o atendimento e acesso tanto à Via Verde do AVC, como aos cuidados em unidades de AVC em todos os hospitais do país, dizia a SPAVC no comunicado.