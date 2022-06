LNEC pede decisão rápida sobre novo aeroporto de Lisboa

A presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), Laura Caldeira, defende que é preciso decidir rapidamente sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa.

Laura Caldeira, que foi ouvida no parlamento a pedido do PCP, fez o paralelo sobre este processo de escolha com a barragem do Alqueva, que foi polémico mas trouxe grandes vantagens.

A presidente do LNEC chega mesmo a defender que a decisão sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa pode ser tomada já e, se for preciso corrigir algo, que isso seja feito com o processo em andamento.

“Nós concordamos que deve ser escolhida a melhor localização no tempo atual. Há um timing para tomar uma decisão. Recordo que o projeto do Alqueva foi altamente polémico, mas agora todos reconhecem os benefícios para o país, porque foi tomada a decisão. Às vezes, a falta de decisão é pior do que uma decisão que não esteja devidamente fundamentada. Que não é o caso [no novo aeroporto], porque penso que há elementos atuais que nos permitam tomar uma decisão.”

Para Laura Caldeira, “uma decisão para o país que não é tomada a tempo, às vezes, é pior do que uma decisão que pode ser corrigida a tempo”.