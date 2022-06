Hospital São João. Provedor do doente quer escutar e fazer "lobby positivo"

“Trezentos quilómetros não são problema”. D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, é o primeiro provedor do doente do Hospital de São João, no Porto, e não encontra na distância um entrave.

Na cerimónia de apresentação do novo provedor, D. Américo Aguiar lembrou que “nos últimos anos nos convertemos à experiência digital, ou seja, é possível a atenção permanente à vida do Hospital”.

“Em combinação com o Hospital haverá momentos em que, pessoalmente, poderei estar e ouvir sem intermediários aquilo que possam ser os estados de alma, as dificuldades que as pessoas possam ter na chegada, e no atendimento, no tratamento, e depois na alta de cada um dos doentes”, afirma.

D. Américo Aguiar revela que “o namoro com o Hospital começou há já um ano” e manifesta a vontade de que a sua nova função não se limite à receção de queixas dos utentes. Tem a esperança de que “a provedoria não seja exclusivamente o marco de correio das coisas negativas, mas que seja acima de tudo uma oportunidade de escuta, uma oportunidade de encontro para melhorarmos tudo aquilo que fazemos, porque nós estamos cá para o mesmo, e que é colocar a pessoa no centro da nossa preocupação”.