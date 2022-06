Evacuados blocos de apartamentos no Funchal devido a fuga de gás

Alguns blocos de apartamentos de um complexo habitacional em São Martinho, no Funchal, foram evacuados devido a uma fuga de gás na sequência de um furo nos tubos de abastecimento, disse fonte dos Bombeiros Sapadores.

"As pessoas foram aconselhadas a sair por precaução, mas a situação está neste momento controlada."

Na origem da evacuação, acrescentou, esteve uma fuga de gás provocada "por um furo nos tubos de abastecimento, na sequência dos trabalhos que estão a decorrer naquele local".

A empresa de abastecimento de gás já foi avisada e fez deslocar um técnico para resolver a situação.

Para esta ocorrência foram deslocadas quatro viaturas dos Sapadores do Funchal, duas das quais pesadas, e cerca de 15 elementos.

Uma moradora no complexo habitacional disse à Lusa que "foram mandados sair os residentes nas dezenas de apartamentos de dois blocos do complexo e as pessoas que estavam nos vários estabelecimentos comerciais".

"Disseram para não acender luzes", afirmou, acrescentando que se sentia "um intenso cheiro a gás".

Este complexo, o Várzea Park, é composto por 300 apartamentos e vários estabelecimentos comerciais.