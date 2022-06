Detidas duas jovens que tentaram fazer exame de Geografia por outras alunas

A PSP deteve na segunda-feira de manhã duas jovens que se preparavam para fazer exame nacional de Geografia A do 11.º ano, na Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa, tentando fazer-se passar por alunas devidamente inscritas no exame.

As jovens de 18 anos são "suspeitas da prática do crime de falsas declarações" e falsificação de identidade, avança o Comando Metropolitano de Lisboa, em comunicado divulgado esta terça-feira.



O caso foi detetado quando, de acordo com os procedimentos habituais, foi exigida a apresentação do Cartão de Cidadão, documento que as duas jovens disseram não ter na sua posse, avança o Comando Metropolitano de Lisboa, em comunicado divulgado esta terça-feira.

Seguindo o protocolo estabelecido, "foi chamado um professor para atestar a identidade das alunas, confirmando-se que as alunas que ali se encontravam não eram as que estavam inscritas no exame e nem sequer eram alunas naquela escola", explica a PSP.



"Perante tais factos, os Policias perceberam de imediato que as agora detidas estavam a utilizar a identidade de alunas devidamente inscritas no exame nacional e que, supostamente, não compareceram à sua realização por opção pessoal e com conhecimento dos respetivos encarregados de educação."

Foi dada voz de detenção às duas suspeitas e, posteriormente, ficaram com a medida de coação de termo de identidade e residência, "enquanto o processo vai decorrer com vista ao cabal esclarecimento dos factos".

Ao que a Renascença apurou junto de fonte policial, as duas jovens detidas são do Porto e estavam "conscientes dos atos".

Não são, no entanto, conhecidas as intenções para se fazerem passar pelas alunas que faltaram "por opção pessoal e com conhecimento dos respetivos encarregados de educação", adianta a PSP.