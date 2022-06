Três agentes da PSP vão a julgamento no caso de agressão a mulher

A juíza de instrução do Tribunal da Amadora decidiu, esta segunda-feira, levar a julgamento os agentes da PSP, Carlos Canha, João Carlos Gouveia e Fernando Rodrigues, suspeitos de envolvimento nas agressões a Cláudia Simões, a 19 de janeiro de 2020, primeiro numa paragem de autocarros e, depois, num carro-patrulha, na Amadora.

Segundo o jornal "Público", a magistrada confirmou na totalidade a acusação do Ministério Público (MP), que acusou Carlos Canha de três crimes de ofensa à integridade física qualificada, três de sequestro agravado, um de abuso de poder e outro de injúria agravada contra a vítima.

Os outros dois agentes, que estavam no veículo policial aquando das alegadas agressões do colega, João Gouveia e Fernando Rodrigues, vão ser julgados por um crime de abuso de poder e de nada fazerem para impedir a violência.

Na noite de 19 janeiro de 2020, no Casal de S. Brás, na Amadora, uma mulher de nacionalidade portuguesa e angolana foi detida, na sequência de um incidente num autocarro que envolveu a falta do título de transporte da filha, com quem se fazia acompanhar.

Segundo o relato da mulher, Cláudia Simões, e a acusação do MP, após uma altercação com o motorista, este chamou um agente da PSP que ali passava, fora de serviço, alegando ter sido ameaçado pela passageira, que acabou algemada e imobilizada pelo polícia junto à paragem de autocarros na Rua Elias Garcia, naquela zona.

Posteriormente, chegaram os outros dois polícias, que terão ajudado a levar a mulher para o carro, onde, garante o MP, Cláudia foi agredida a soco e a pontapé pelo agente Carlos Canha. No trajeto de cerca de três quilómetros até à esquadra, enquanto a agredia, o arguido ter-se-á dirigido à vítima de forma violenta e insultuosa, adotando um discurso de teor racista.

Na esquadra, duas outras pessoas, testemunhas dos acontecimentos, também terão sido agredidas pelo agente da PSP.