Covid-19. Portugal é líder mundial de novos casos há 40 dias

Segundo o "site" estatístico Our World in Data, os casos registados por Portugal desceram de 1.663 por milhão de habitantes desde o início de junho para 1.091 segundo os dados mais recentes da DGS.

Portugal continua o país com mais novos casos de infeção por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes nos últimos sete dias em todo o mundo, passando agora a ser o segundo no que diz respeito a vítimas mortais da pandemia.

A nível mundial, considerando os países e territórios com mais de um milhão de habitantes, Portugal tem mesmo o maior número de casos por milhão de habitantes, seguido de Austrália (739), Nova Zelândia (684) e Bahrain (570), sendo líder neste indicador desde 13 de maio - há já 40 dias.

No que toca às novas mortes diárias atribuídas à covid-19, Portugal mantém a maior da União Europeia, com 25,4 óbitos por milhão de habitantes nos últimos sete dias, praticamente igual à média de 25,2 de há duas semanas, seguida da Finlândia, com 10,3, a Estónia com 9,1 e da Espanha, com 8 mortes por milhão de habitantes.

No entanto, em termos mundiais e olhando apenas para países com mais de um milhão de habitantes, Omã tem a maior média diária de novas mortes atribuídas à covid-19 (70,5 mortes por milhão de habitantes), tendo registado uma atualização de mortes por covid-19, com 368 óbitos na última semana, depois de registar apenas 144 desde o início do ano. Assim, desde 16 de junho que Portugal já não lidera o indicador, depois de ter sido o país com maior mortalidade durante três semanas, desde 27 de maio.