Encontrado cadáver em praia de Alcobaça

Um cadáver não identificado foi encontrado ao início da manhã deste domingo na praia da Falca, em Alcobaça, distrito de Leiria, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN explicou que o alerta para a presença de "um corpo na praia" foi dado por um pescador às 06h42, tendo "de imediato" sido ativados para o local elementos da Polícia Marítima da Nazaré, das corporações de Bombeiros Voluntários de Pataias e de Alcobaça e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Na nota, sem adiantar mais informações sobre o corpo, a AMN frisou que o óbito "foi declarado no local" pela Delegada de Saúde.

O cadáver foi depois removido da praia pelos bombeiros de Pataias e, posteriormente, transportado pelos bombeiros de Alcobaça para o Instituto de Medicinal Legal e Ciências Forenses de Leiria, "após indicações do Ministério Público".

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, contactada pela agência Lusa, remeteu outras informações para as autoridades policiais, apenas adiantando que a ocorrência poderá estar relacionada com uma situação de afogamento ocorrida "há três ou quatro dias".