Pin de segurança deixado no trem de descolagem origina incidente com avião

“Houve um erro e foi deixado um pin, uma peça que bloqueia trem de aterragem para quando o avião está em parqueamentos de longa duração”, explicou em entrevista à CNN, Miguel Freitas Simões, CEO da companhia World2fly. sobre o avião da companhia que esteve duas horas no ar para resolver um problema técnico.

Um Airbus A330-343 com destino a Varadero, em Cuba, aterrou em segurança as 19h07, depois de ter estado às voltas no espaço aéreo português, na zona de Lisboa.

A aeronave, com capacidade para mais de 300 passageiros, teve um problema no trem de aterragem mal descolou.

Por volta das 21h00, o avião voltou a descolar em direção a Cuba.