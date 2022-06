MAI avisa: nova "falha" do SEF levará a "substituição imediata" de responsável no aeroporto

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, sublinha que nova falha do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) como a aglomeração de passageiros na segunda-feira, em Lisboa, obrigará à "substituição imediata" dos responsáveis do respetivo aeroporto.

"Uma falha desta natureza tem de levar à substituição imediata de quem tem essa responsabilidade no aeroporto. Esta foi a orientação que foi transmitida à Direção Nacional do SEF. Porque, quando se deteta que está a haver uma sobre concentração de chegadas, há uma equipa de contingência que é mobilizada por parte do diretor nacional do SEF", frisa José Luís Carneiro, em entrevista ao "Público", publicada este sábado.

A referida equipa de contingência não foi mobilizada na segunda-feira "porque não foi comunicada essa falha". "Mas já foi referido que não pode voltar a repetir-se", reforça o ministro da Administração Interna (MAI).

José Luís Carneiro garante que o reforço de meios humanos do SEF e da PSP nos aeroportos será completado "até dia 4 de julho". Também serão reforçados os meios eletrónicos de identificação de passageiros que desembarcam em Portugal e haverá monitorização constante do que se passa nos aeroportos, no âmbito do plano de reforço de meios.

"Acabámos de tomar a decisão de antecipar entre oito a 15 dias este período de reforço em função da disponibilidade", acrescenta.



Na segunda-feira, instalou-se o caos no Aeroporto de Lisboa, com longas filas de espera na zona das chegadas. O SEF argumentou que as as aglomerações refletem o aumento exponencial do turismo e uma infraestrutura desadequada para o número de passageiros.