Hospital de Setúbal encerra urgências de ginecologia e obstetrícia

Os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia do Centro Hospitalar de Setúbal estão encerradas entre as 9h00 deste sábado e as 9h00 de domingo, devido a "doença súbita" de um dos profissionais.

Em comunicado, este sábado, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) informa que as grávidas devem dirigir-se ou serão encaminhadas para o Centro Hospitalar Barreiro Montijo e o Hospital Garcia de Orta, "assim como para as maternidades da cidade de Lisboa".

"nforma-se ainda que os restantes serviços de Ginecologia/Obstetrícia da Região estão a funcionar dentro da normalidade", lê-se.

A ARSL recorda que "poderão existir limitações em algumas unidades hospitalares", o que significa que alguns hospitais poderão, "num determinado período do dia", ativar o desvio de serviços de urgência, um mecanismo de gestão da procura pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Os hospitais que, por períodos transitórios, acionam o desvio de CODU mantêm a urgência externa a funcionar, dando resposta a quem lá se dirigir pelos seus meios. Neste caso, as grávidas transportadas pelo CODU/INEM serão encaminhadas para outras unidades da Região, as quais assegurarão a resposta e o funcionamento em rede", pode ler-se.

Encaminhamento de utentes em cooperação com CODU/INEM

A ARSLVT sublinha que mantém estreita relação com o CODU/INEM "para garantir o normal funcionamento das urgências das maternidades da região, com toda a segurança". No caso de necessidade de encaminhamento de utentes, é identificada a unidade com melhor capacidade de resposta no momento.

"A ARSLVT agradece, mais uma vez, aos profissionais de saúde que vão assegurar a prestação de cuidados, pelo esforço adicional e apela à compreensão dos utentes, lamentando, desde já, os constrangimentos que, apesar de todos os meios disponibilizados, não foi possível ultrapassar", conclui.

Este é mais um episódio da crise no SNS, com o encerramento de vários serviços de urgência em todo o país.