Falha no trem de aterragem. Avião aterra em segurança no aeroporto de Lisboa

Um Airbus A330-343 com destino a Varadero, em Cuba, aterrou em segurança as 19h07, depois de ter estado às voltas no espaço aéreo português, na zona de Lisboa.

A aeronave, com capacidade para 300 passageiros, teve um problema no trem de aterragem mal descolou.

A informação dos problemas com o avião foi avançada pela CMTV e confirmada pela Renascença junto de fonte do Aeroporto de Lisboa. Entretanto, a Renascença confirmou também que a ANA acionou o "alerta laranja".

O avião que seguia para Cuba é da companhia espanhola World2fly.

Segundo a CMTV, logo após ter partido do Aeroporto de Lisboa, o avião teve problemas no trem de aterragem.