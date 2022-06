Sindicatos médicos fazem contraproposta para "desmontar não solução" do Governo

A contraproposta dos sindicatos médicos seguiu esta sexta-feira para o Ministério da Saúde. A FNAM e o SIM rejeitam as medidas propostas pelo Governo para resolver os problemas das urgências.

“Esta contraproposta é, na prática, o desmontar de uma suposta proposta de solução que era uma não solução, já que tem tantas restrições que acaba por nem sequer responder ao problema das urgências”, explica à Renascença Jorge Roque da Cunha, presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

Roque da Cunha confirma que a contraproposta seguiu ao início da tarde, via email. “Sem um tratamento global do problema dificilmente se ultrapassa uma década e meia de subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde”, defende.

O presidente do SIM concretiza os pontos da discórdia com o plano do Governo, proposto pela ministra da Saúde, Marta Temido.