Prepare-se para alguma chuva no fim de semana

A chuva deverá marcar presença neste fim de semana em quase todo o território continental e a temperatura máxima vai descer um pouco, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e a da Atmosfera (IPMA).

Para esta sexta-feira, estão previstos aguaceiros, sobretudo no Norte e no Centro, que poderão ser acompanhados de trovoada.



O céu deverá andar mais nublado, mas melhora ao final da manhã no Sul.

A semana termina ainda com temperaturas acima dos 30 graus, com Castelo Branco e Vila Real a chegarem aos 36 e Beja e Bragança a alcançar os 35. Évora e Portalegre deverão chegar aos 34 e Viseu aos 32.

Os distritos da Guarda, Bragança e Vila Real estão sob aviso amarelo, devido ao calor.

O resto das capitais de distrito fica abaixo dos 30 graus, com máximas de 28 em Faro, Lisboa e Coimbra, e de 24 no Porto.

Nas ilhas, o céu vai andar nublado, com máximas de 25 no Funchal (Madeira) e 23 em Ponta Delgada (Açores).

Para sábado, o IPMA prevê períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela e descida de temperatura.



O céu deve cobrir-se algumas vezes de nuvens, mas apresentando-se pouco nublado no Sul do país, a partir da manhã.

No interior, a temperatura máxima vai descer de maneira acentuada, estando previstos 25 graus na Guarda, 29 em Évora e Beja, 32 em Bragança e 27 em Portalegre.

Na orla costeira, o termómetro poderá subir aos 27 graus em Faro, aos 25 em Lisboa e aos 22 no Porto.

Nas ilhas, o sol marcará presença na Madeira, com o Funchal a chegar aos 24 graus. Ponta Delgada deverá ter uma máxima de 22.

No domingo, a chuva deverá a dar o ar da sua graça em mais regiões do continente. O IPMA prevê céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade na região Sul a partir do final da tarde.



Períodos de chuva ou aguaceiros, menos prováveis no Baixo Alentejo e Algarve.



A temperatura não deverá sofrer muitas oscilações, mas deve descer nas regiões do interior.

Nas ilhas, o termómetro volta a descer um pouco em Ponta Delgada, atingindo uma máxima de 21 graus, enquanto deverá chegar aos 25.



Atenção à radiação UV

Nesta sexta-feira, Portugal continental e os arquipélagos da Madeira e dos Açores apresentam um risco muito elevado e elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o IPMA.

Viana do Castelo, Braga, Viseu, Castelo Branco, Leiria e Lisboa estão com níveis elevados, apresentando todos os outros um risco muito elevado de exposição à radiação UV.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, "t-shirt", guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

Para as regiões com risco elevado, recomenda o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protetor solar.