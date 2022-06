Colisão de automóvel com comboio corta linha em Santiago do Cacém

Um automóvel colidiu hoje com um vagão de um comboio, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), provocando dois assistidos no local e o corte temporário da linha ferroviária, revelou fonte dos bombeiros.

O 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém, Humberto Campos, indicou à agência Lusa que o comboio, proveniente de São Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça (Leiria), "transportava contentores para Sines".

O acidente ocorreu em São Bartolomeu da Serra, no concelho de Santiago do Cacém, disse, adiantando que esta linha ferroviária serve apenas para transporte de contentores.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta para o sinistro foi dado às 17h14.

A fonte do CDOS acrescentou que "aquela linha ferroviária está cortada até o veículo ligeiro ser removido".

A Estrada Nacional 121, que liga Santiago do Cacém a Ermidas-Sado, também está cortada temporariamente até o automóvel ser removido, acrescentou o 2.º comandante dos bombeiros de Santiago do Cacém.

Foram mobilizados para o local, de acordo com o CDOS, 12 operacionais, nomeadamente dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por seis veículos, entre os quais uma viatura médica de emergência e reanimação e uma viatura de assistência ferroviária.