Cardeal Patriarca acredita que o "crente" Marcelo saberá o que fazer com a lei da Eutanásia

“Correspondendo na prática ao que proclamamos, compreendemos também que celebrar a solenidade de hoje é levá-la à consequência necessária em tudo quanto cada pessoa nos requer da vida à saúde, do pão à morada, do trabalho ao descanso”, afirmou durante a homilia.

"Como crente e católico convicto, há de resolver da melhor maneira que souber", disse, ouvido pela Renascença , esta quinta-feira, no final da procissão do Corpo de Deus, em Lisboa.

A Assembleia da República aprovou na quinta-feira, na generalidade, os quatro projetos do PS, BE, IL e PAN que regulam a despenalização da morte medicamente assistida e que seguiram para o trabalho na especialidade.

Na votação dos quatro diplomas posicionaram-se a favor a maioria dos deputados da bancada do PS e ainda o BE, Iniciativa Liberal e os deputados únicos do Livre, Rui Tavares, e do PAN, Inês Sousa Real.

As bancadas do Chega, do PCP e a esmagadora maioria dos deputados do PSD votaram contra.