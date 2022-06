Urgências obstétricas. Quais vão estar fechadas nos próximos dias?

Nesta quinta-feira e até domingo, são vários os serviços de urgência de obstetrícia que vão estar encerrados.

Portalegre, Elvas e Ponte de Sor

No Hospital de Portalegre, as urgências de obstetrícia estão encerradas entre as 5h00 de quarta-feira, dia 15, e as 8h00 de sexta-feira, dia 17.

“Dispomos apenas de um obstetra no serviço de urgência” nesse período, explica o porta-voz da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), Ilídio Pinto Cardoso.

Grávidas que se dirijam aos hospitais de Portalegre e Elvas, bem como ao Serviço de Urgência Básico (SUB) de Ponte de Sor, deverão ser encaminhadas para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) ou para a unidade hospitalar mais próxima.

Barreiro/Montijo

No Centro Hospitalar Barreiro-Montijo (CHBM), as urgências de ginecologia/obstetrícia vão estar encerradas entre as 21h00 desta quinta-feira, dia 16, até às 9h00 de sexta-feira, dia 17.

As grávidas devem dirigir-se para o Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) ou para o Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, podendo também recorrer a outras maternidades da cidade de Lisboa.

Torres Vedras

Estão previstos “constrangimentos” nas urgências de Pediatria do Hospital de Torres Vedras nesta quinta-feira.

Doentes críticos são encaminhados para o hospital das Caldas da Rainha.

Braga

As urgências de obstetrícia vão estar encerradas desde as 8h00 de sexta-feira, dia 17, às 8h00 de sábado, dia 18.

Voltam a encerrar a partir das 8h00 de domingo (dia 19) até às 8h00 de segunda-feira.

Em comunicado, o hospital diz que a decisão foi tomada depois de “todos os esforços para manter a segurança e regularidade no atendimento”.

Santarém

Nos dias 18 e 19 (sábado e domingo), o Hospital de Santarém terá limitações no bloco de partos e na cirurgia traumatológica, por falta de anestesistas.

Para o fim de semana, está escalado apenas um anestesista, o que coloca em causa a resposta dos serviços.

“O HDS informa que, nos dias 18 e 19 de junho, terá necessidade de adaptar a capacidade de resposta no serviço de urgência, de modo a assegurar os melhores cuidados de saúde aos seus utentes”, diz o comunicado.

Os doentes serão encaminhados para outros hospitais da rede.

Portimão

A urgência obstétrica tem estado encerrada nesta semana e reabre no dia 20, segunda-feira.

Grávidas têm sido reencaminhadas para o Hospital de Faro.