Morreu o antigo presidente do ISCTE João Ferreira de Almeida

O antigo presidente do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) e da Associação Portuguesa de Sociologia, João Ferreira de Almeida, morreu esta quinta-feira, em Lisboa, anunciou a instituição de ensino superior.

Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, em 1964, João Ferreira de Almeida lecionou no ISCTE desde a sua fundação, em 1972, tendo-se doutorado em Sociologia em 1984.

Foi presidente do ISCTE entre 1992 e 2005, assim como da Associação Portuguesa de Sociologia, tendo também assumido as funções de representante português na comissão permanente para as ciências sociais da European Science Foundation.

Professor emérito do instituto, em 2018 recebeu a Medalha de Mérito Científico atribuída pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e, ao longo da sua carreira, dedicou-se ao trabalho académico e científico na área da Sociologia, em especial nas áreas do trabalho e das desigualdades.

Numa nota, o Presidente da República lamenta a morte de João Ferreira de Almeida, evocando "a antiga amizade" e envia "as mais sentidas condolências" à família e aos mais próximos.

"João Ferreira de Almeida deixa uma obra incontornável na investigação em sociologia, em domínios como: classes e estratificação social; exclusão social e desigualdades sociais; educação e juventude", lê-se, no site da Presidência.



Em comunicado, a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, lamentou "profundamente" a morte de João Ferreira de Almeida, salientando que o professor e investigador se "notabilizou pelo seu vasto trabalho académico e científico na área da Sociologia, em especial nas áreas de processos culturais e simbólicos, exclusão social, estudos rurais, educação e juventude, desenvolvimento económico e social, valores e representações sociais, e classes e estratificação social".

Segundo o ISCTE, o velório de João Ferreira de Almeida decorre na sexta-feira, a partir das 17:00, na Igreja de Santa Joana Princesa, em Lisboa, e o funeral realiza-se no sábado no cemitério dos Olivais, às 12h00.