Foi encontrado um corpo, nesta quinta-feira de manhã, na praia de Carcavelos, em Cascais.

À Renascença, fonte dos Bombeiros de Carcavelos disse que se trata do corpo de um homem na casa dos 30 anos.

O alerta foi dado por volta das 5h00. No local estiveram, além dos bombeiros, uma viatura médica do hospital de Cascais e a Polícia Marítima, que prossegue agora com as investigações.