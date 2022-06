Violência doméstica. Cinco meses com 41 crimes por dia

No contexto de violência doméstica, a PSP apreendeu 111 armas de fogo , apesar de não terem sido empregues na concretização do crime "foram referenciadas na avaliação de risco realizada pela PSP e apreendidas cautelarmente".

A PSP registou, entre 1 de janeiro e 31 de maio, 6.200 crimes de violência doméstica , numa média de 41 por dia, menos 6% do que no mesmo período de 2019 , último ano antes da pandemia.

No âmbito da prevenção e combate à violência e como medidas protetoras para as 6.200 ocorrências, a PSP elaborou, nos cinco primeiros meses deste ano, 16.900 planos individuais de segurança, 10.680 propostas de reforço junto da vítima de informação sobre recursos de apoio e 4.876 propostas de sinalização de menores à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.

A PSP refere que criou as Estruturas de Atendimento Policial a Vítimas de Violência Doméstica (EAPVVD) para "melhorar o acompanhamento das vítimas" e o primeiro espaço dedicado às vítimas de violência doméstica foi criado no Porto em 2013.

De acordo com a polícia, este espaço no Porto registou 8.311 denúncias em nove anos de funcionamento, tendo sido efetuados 19.725 atendimentos personalizados a vítimas deste crime e realizados 41.540 contactos com vítimas após serem recebidas as denúncias.