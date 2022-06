Último dia de aulas. O ano letivo “correu bem de maneira geral”

Fazem fila à porta da Escola Básica 2/3 Quinta de Marrocos, em Benfica, muito antes das oito da manhã. Neste último dia de aulas, vão fazer uma visita ao Jardim Zoológico, por isso, estão todos de chapéu na cabeça e mochila às costas, sorriso de orelha a orelha.

Mas como correu este ano letivo? “Por mim, correu otimamente”, diz Maria João, mãe de uma aluna. Até “no pior da Covid, a turma dela manteve-se sempre bem”. E, mesmo quando a filha ficou infetada, “foi muito bem acompanhada durante os sete dias que esteve em casa”.

Tiago Santos também levou o filho à escola e partilha da mesma opinião: “De uma maneira geral, correu bem, mesmo com uma adaptação diferente, por causa da Covid”.

Da parte da escola, o balanço também é positivo. O subdiretor, António Ribeiro, diz-se satisfeito pela forma como o ano letivo correu.

“E estamos já a preparar o próximo, para correr um bocadinho melhor, porque há sempre coisas a corrigir. Quando se reflete sobre a nossa atividade, descobrimos coisas a melhorar, mantendo os pontos fortes”, afirma à Renascença.

António Ribeiro elogia o trabalho dos professores – “uma excelente equipa educativa, em que todos puxam para o mesmo lado” e que “tem conseguido ultrapassar as dificuldades a contento de todos” – e admite que o melhor prémio é a satisfação dos encarregados de educação.

“Acho que não há nada melhor do que isso”, conclui.

As aulas terminam nesta quarta-feira para os alunos dos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos. Para o 9.º, 11.º e 12.º, o ano letivo já terminou há uma semana, por causa dos exames.

Os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico têm aulas até dia 30 de junho.