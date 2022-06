Passageiros dos EUA e Canadá podem usar portas tecnológicas à chegada a Portugal

Durante a manhã de hoje, aterraram no Aeroporto de Lisboa 700 passageiros oriundos dos Estados Unidos, e outros 67 provenientes do Canadá. Em ambos os casos, já foram todos controlados através do RAPID4ALL, o sistema que faz o reconhecimento automático de passageiros.

Até hoje, o RAPID4ALL só era usado para os residentes em Portugal, os cidadãos da União Europeia, da Austrália, do Japão, Nova Zelândia, Reino Unido e Singapura.

O RAPID4ALL é um sistema que permite aos passageiros utilizarem portas tecnológicas ou e-gates quando apresentam os passaportes à chegada a Portugal.



Esta é uma das medidas do Plano de Contingência que o Governo criou para os Aeroportos nacionais, para já apenas em Lisboa e Ponta Delgada, mas que será em breve alargada também ao Porto e a Faro.

No caso dos Estados Unidos e do Canadá, em causa está uma média mensal de 41 mil passageiros, que desta forma vêm simplificada a sua entrada em território nacional.

Também hoje, entraram ao serviço mais 25 inspetores do Serviço de Estrangeiros Fronteiras (SEF). Dez foram destacados para o aeroporto de Lisboa e 15 no do Porto.