Oficial. Aeroporto de Faro passa a chamar-se Gago Coutinho

O Governo aprovou esta quarta-feira uma resolução que alterar a denominação do Aeroporto Internacional de Faro para Aeroporto Gago Coutinho.



A alteração do nome do aeroporto algarvio foi anuncia em conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros.

"O Governo presta assim homenagem ao almirante Gago Coutinho, natural de São Brás de Alportel, no distrito de Faro, quando se comemora o centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, uma das maiores proezas da história da navegação aérea", declarou Pedro Moz Caldas, secretário de Estado da Presidência.

