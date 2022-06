Encontrado morto no rio homem desaparecido em Macedo de Cavaleiros

Um homem de 66 anos foi encontrado hoje morto no rio Sabor, na zona de Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, depois de as autoridades terem recebido o alerta de que se encontrava desaparecido desde domingo.

O homem vivia sozinho, na aldeia de Talhas, e terão sido vizinhos a comunicarem às autoridades o desaparecimento por estranharem não o ver desde domingo, segundo contou à Lusa o comandante dos bombeiros de Macedo de Cavaleiros, João Venceslau.

O alerta foi dado hoje e o cadáver encontrado no rio Sabor, onde alegadamente o homem se terá deslocado para lançar redes de pesca, uma prática ilegal.

O corpo foi transportado para a morgue do hospital de Bragança, onde será feita a autópsia para apurar as causas da morte, de acordo com a fonte.

As buscas pelo homem decorreram na manhã de hoje e envolveram um total de 16 elementos e seis viaturas dos bombeiros de Macedo de Cavaleiros e da GNR.