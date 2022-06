Combustíveis. Transporte de doentes pode estar em causa, avisa Liga dos Bombeiros

"Quanto ao transportes de doentes não urgentes também temos de chegar a um consenso com o Ministério da Saúde no sentido do pagamento das dívidas, que têm atrasos de sete meses e um ano e que não pode acontecer de maneira nenhuma, em particular no interior do pais, onde a coesão social é mais necessária", afirmou António Nunes.

O responsável sublinhou ainda, que os doentes não urgentes "muitas vezes são os mais debilitados, os mais fracos".

"Temos de encontrar uma forma de este impacto negativo do preço dos combustíveis, que é brutal, consiga ser corrigido no imediato. Se isso não acontecer, naturalmente que o Ministério da Saúde vai ter um problema, mas é o Ministério da Saúde, não são os bombeiros. Os bombeiros (...) vão ficar para sempre, temos 600 anos de historia", afirmou.