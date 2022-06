ASAE apreende 750 quilos de carne em talhos

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou hoje que apreendeu cerca de 750kg de produtos cárneos no valor estimado de 4.684,94 euros, numa operação de fiscalização realizada em estabelecimentos de comércio de carnes.

A operação, realizada nas últimas semanas, foi direcionada à verificação das regras para a atividade de comércio de carnes, com enfoque na Segurança Alimentar e na Informação ao Consumidor, indica a ASAE em comunicado.

Segundo a nota, a operação decorreu em talhos e estabelecimentos de retalho com secção de talho para verificação do cumprimento de regras, "designadamente investigação de eventual troca de origem e investigação de evidências de incorporação de aditivos não autorizados em géneros alimentícios com a denominação de venda de carne picada e/ou utilização abusiva de aditivos em preparados de carne".

Foram fiscalizados cerca de 100 operadores económicos, tendo sido instaurados 19 processos de contraordenação.

Entre as principais infrações detetadas, a ASAE destaca "a distribuição, preparação e venda de carnes e seus produtos com desrespeito das normas higiénicas e técnicas aplicáveis, o incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene, a falta de controlo metrológico de pesos, a falta de requisitos, o incumprimento das regras relativas à rotulagem e rastreabilidade dos produtos.

"Foi ainda determinada a apreensão de 750 kg de produtos cárneos no valor estimado de 4.684,94 euros, e apreendidos 35 instrumentos de pesagem, no valor aproximado de 29.650,00 euros", pode ler-se na nota.

O valor total da apreensão ascendeu a 34.000,00 euros.