ARS de Lisboa admite encaminhar grávidas para o privado

O presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) admite recorrer a hospitais privados para solucionar problemas nas urgências de ginecologia e obstetrícia.

Em declarações à RTP, Luís Pisco garante que o setor privado está disponível para receber grávidas em altura de maiores constrangimentos nas urgências dos hospitais públicos.

Um acordo nesse sentido está já a ser preparado, afirma o presidente da ARSLVT. “Estamos neste momento a trabalhar em conjunto para fazer isso”, garante Luís Pisco.

“Em complementaridade com o Serviço Nacional de Saúde, nos momento em que tivermos dificuldade de resposta, como aos fins de semana, poder haver um acordo de colaboração com as três maternidades [privadas] de Lisboa”, para a realização de partos, afirma Luís Pisco.