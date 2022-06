Aeroporto Gago Coutinho. "Uma causa que uniu os algarvios"

O comandante Rui Cabrita viu na televisão o momento em que se confirmou que o Aeroporto de Faro vai passar a designar-se Aeroporto Gago Coutinho.



Integrou o grupo de cidadãos que levou a cabo esta iniciativa e agora não esconde a felicidade por ver que o grande objetivo foi alcançado.

"Claro que isto nos satisfaz. Nós, os homens de Marinha, do botão de âncora, temos sempre um grande gosto em ver que os nossos melhores são distinguidos e honrados."

Nascido em São Brás de Alportel, o almirante Gago Coutinho, em conjunto com o aviador Sacadura Cabral, fez a primeira travessia aérea do Atlântico Sul em 1922.

Uma viagem que começou a 30 de março e terminou no dia 17 de junho. Por isso, o comandante Rui Cabrita explicou à Renascença que já esperava uma decisão favorável e ainda dentro deste período em que se celebra o centenário.

"Isto foi transversal às forças sociais, aos partidos, toda a gente se manifestava a favor, por isso, tínhamos quase a garantia absoluta que isto ia ser aprovado. Isto foi uma causa que uniu os algarvios e tornou-se numa causa nacional porque os apoios vieram de todo o lado."

Agora só falta concluir o outro objetivo desta iniciativa, que se prende com a criação de um espaço museológico no Aeroporto que demonstre o feito de Gago Coutinho.

"Estamos confiantes que sim. Aliás, essa é a política da Vinci, que é quem gere os aeroportos, de tentar evidenciar os fatores principais de cada região, de cada local que tem aeroportos", afirma o comandante Rui Cabrita.

A proposta da alteração do nome do Aeroporto, aprovada em várias assembleias municipais de autarquias do Algarve, recebeu luz verde do Conselho de Ministros e agora cabe ao Governo e à ANA Aeroportos definir uma data para uma eventual cerimónia que sele a alteração.