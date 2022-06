Portalegre. Urgências de Obstetrícia fecham na próxima madrugada

Ilídio Pinto Cardoso explicou ainda que as grávidas que se dirijam aos hospitais de Portalegre e Elvas, bem como ao Serviço de Urgência Básico (SUB) de Ponte de Sor, deverão ser encaminhadas para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) ou para a unidade hospitalar mais próxima.

As urgências de Obstetrícia do hospital de Portalegre vão estar encerradas entre as 05h00 de quarta-feira e as 08h00 de sexta-feira, disse hoje à agência Lusa fonte da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA).

Entre as 05h00 de quarta-feira e as 08h00 de sexta-feira, "não haverá mais nenhum" serviço das unidades hospitalares da ULSNA afetado por falta de profissionais, afiançou o porta-voz.

Contactada hoje pela Lusa, fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo indicou que, atualmente, "não se preveem constrangimentos na resposta dos serviços de urgência de obstetrícia nos hospitais da região" durante os próximos fins de semana. estando, "em princípio, asseguradas as respetivas escalas".

Confrontada pela Lusa sobre o fecho das urgências de Obstetrícia no hospital de Portalegre, a mesma fonte disse não ter conhecimento dessa informação.

Portalegre é mais um ponto no mapa da crise nos serviços de urgência, que levou a ministra da Saúde a apresentar um plano de contingência.



A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) anunciou esta terça-feira que as urgências de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, vão estar encerradas entre as 20h00 e as 8h00 de quarta, dia 15.

Mais a Sul, o serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia da Unidade Hospitalar de Portimão estará encerrado durante quase uma semana, por dificuldade em assegurar escalas, informou o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

"Devido à dificuldade em assegurar escalas na maternidade e no bloco de partos de Portimão, o Serviço de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia da Unidade Hospitalar de Portimão vai encerrar", entre as 21h00 desta terça-feira e as 09h00 da próxima segunda-feira, 20 de junho, anunciou a administração do centro hospitalar.