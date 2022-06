Encontrado corpo de jovem desaparecido em praia do concelho de Vagos

O jovem de 15 anos que estava desaparecido, desde o início da tarde desta terça-feira, nas águas de uma praia não vigiada do concelho de Vagos, foi resgatado sem vida, disse fonte da Capitania do Porto de Aveiro.

De acordo com o capitão do Porto de Aveiro, Humberto Rocha, o corpo do jovem foi resgatado às 18h55, por uma moto de água da Estação Salva-Vidas, que fez depois a sua transferência para uma lancha da Polícia Marítima.

"Foi resgatado a sul da praia onde ocorreu o acidente", acrescentou.

O alerta para o desaparecimento do jovem de 15 anos, nas águas da Praia Nova, na Vagueira, tinha sido dado às 15h35, depois de ter sido retirado com vida um primeiro adolescente.

O afogamento ocorreu numa praia não vigiada, que fica entre duas praias vigiadas: a Praia do Labrego e a Praia da Vagueira.

"Gostava de deixar a recomendação da Autoridade Marítima Nacional, para que os banhistas privilegiem as praias vigiadas", apelou o capitão do Porto de Aveiro, Humberto Rocha.