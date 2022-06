Urgências obstréticas fechadas. Ministra da Saúde vai ter reunião de emergência

A Ministra da Saúde, Marta Temido vai ter uma reunião de emergência com as autoridades de saúde da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, com os clínicos e com a Ordem dos Médicos. A informação foi avançada pela RTP e entretanto confirmada pela Renascença.

Durante os últimos dias têm sido divulgadas várias notícias de serviços de urgência obstétricos fechados em muitos hospitais na zona da Grande Lisboa. Na sexta-feira, um bebé morreu no Hospital das Caldas da Raínha, onde as urgências de obstetrícia se encontravam encerradas. Nessa altura o Hospital recusou um nexo causal entre a morte do bebé e os problemas nas escalas.

A Renascença sabe que a reunião desta segunda-feira começa de manhã e ao final da tarde o governo fala à comunicação social. O problema das urgências de obstetricia na região de Lisboa e Vale do Tejo já chegou à política. Marcelo Rebelo de Sousa desdramatizou hoje este problema, asegurando que o cenário de urgências fechadas não se deve extender durante o verão.