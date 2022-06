Seis distritos em aviso laranja. Calor fica pelo menos até quarta

O tempo quente levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar, nesta segunda-feira, seis distritos do continente sob aviso laranja e cinco sob aviso amarelo.

A laranja estão os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja. De amarelo, estão pintados os distritos de Vila Real, Viseu, Coimbra, Santarém e Setúbal.

O calor aperta mais para o interior e alivia nas regiões do litoral. No Algarve, o IPMA prevê uma pequena descida da temperatura mínima e também da máxima no litoral da região Sul.

Assim, o termómetro deverá subir aos 33 graus em Lisboa e Braga, aos 38 em Beja e Portalegre, aos 39 em Évora e Castelo Branco, aos 34 na Guarda, aos 36 em Coimbra e Bragança, aos 29 em Faro e aos 27 no Porto.

O céu andará pouco nublado ou limpo, temporariamente com períodos de maior nebulosidade na faixa costeira, em especial até final da manhã e a partir do final da tarde.

O vento será em geral fraco, predominando do quadrante Leste, sendo fraco a moderado (até 30 km/h) no Algarve até final da manhã, tornando-se gradualmente do quadrante Oeste.

Nas ilhas, as máximas andarão mais baixas, nos 21 graus em Ponta Delgada (Açores) e nos 23 no Funchal (Madeira).



Para terça-feira, mantêm-se os avisos laranja e amarelo nas mesmas regiões, mas as temperaturas máximas sobem um pouco, prevendo-se 41 graus em Beja, 40 em Évora, 39 em Santarém, 38 em Portalegre e Castelo Branco, 37 em Bragança, 34 em Lisboa, 32 em Faro, 31 em Braga e 24 no Porto.

Na Madeira, a máxima prevista sobe para os 24 graus, mas nos Açores as temperaturas mantêm-se, com a máxima de Ponta Delgada a descer ligeiramente para os 20 graus.



Na quarta-feira, as previsões mudam um pouco, com o aviso laranja a desaparecer e mais distritos a ficarem a verde. Apenas cinco distritos do Centro e Norte interior estarão a amarelo.

As temperaturas máximas devem manter-se altas no continente e a rondar os 20 graus nos Açores. Na Madeira, o termómetro pode subir aos 25 graus no Funchal.