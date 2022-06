Médicos acusam ministra da Saúde de "insensibilidade"

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, acusa a ministra de Saúde de “insensibilidade”, perante os constrangimentos que estão a afetar as urgências de muitos hospitais do país.

“Há uma atitude de insensibilidade em relação a este problema”, disse, aos jornalistas, Jorge Roque da Cunha, no final da reunião que manteve com Marta Temido.

“Estávamos à espera que fossem apresentadas soluções muito concretas sobre um problema como este, que não é de agora, mas parece-me que há muita insensibilidade”, pois a “ministra da Saúde não tem noção do está a ocorrer”, acentuou o presidente do SIM.

Também a Federação Nacional dos Médicos saiu insatisfeita deste encontro. O seu presidente, Noel Carrilho, lamentou que não tivessem sido discutidas soluções rápidas e concretas para resolver este problema.

