Há médicos à espera de ser contratados. Ordem aponta incapacidade ao Governo

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos criticou nesta segunda-feira "a incapacidade do Ministério da Saúde" em contratar os 1.212 médicos recém-especialistas que aguardam a publicação do mapa de vagas, três meses após concluírem o internato.

Em comunicado, a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) alertou que "são três meses de indefinição por parte da tutela, com consequências dramáticas nos recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

O presidente da SRCOM, Carlos Cortes, contou que, "na região Centro e no resto do país, são notórias as dificuldades que o SNS está a atravessar, nomeadamente em recursos humanos médicos".

"É urgente contratar os 1.212 médicos que aguardam que seja desencadeado o processo de colocação de especialistas que fazem falta aos hospitais e centros de saúde", defendeu.