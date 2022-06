Falta de médicos. O que se sabe até agora?

Depois de um fim de semana com falta de médicos em muitos hospitais, a ministra da Saúde marcou para esta segunda-feira várias reuniões de emergência com responsáveis do setor.

Quem se vai encontrar com Marta Temido?

A ministra vai reunir-se com responsáveis da Autoridade de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), clínicos e Ordem dos Médicos. Os encontros vão começar nesta segunda-feira de manhã, devendo o Governo falar à comunicação social ao final da tarde.

Além disso, Marta Temido vai ser ouvida no Parlamento com caráter de urgência.

Mas o que está na origem deste problema em concreto? Porque é que este fim de semana prolongado acabou por gerar esta situação de rutura?

A situação ganhou maior visibilidade depois de, na madrugada de quarta para quinta-feira (de dia 8 para 9) um bebé ter morrido no hospital das Caldas da Rainha, onde as urgências de obstetrícia se encontravam encerradas.

A mulher ainda terá sido submetida a uma cesariana de urgência, mas a criança acabou por morrer. O caso está a ser investigado pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde.

Na sequência deste caso, começou a perceber-se que o problema da falta de médicos em vários serviços de urgência era generalizado a diversos hospitais, sendo a ginecologia e obstetrícia um dos serviços mais afetados.