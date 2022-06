Ex-ministro da Saúde alerta para “tempestade perfeita” no SNS

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a ser abalado por uma “tempestade perfeita” que o pode tornar um serviço para pobres, alerta Adalberto Campos Fernandes. Em declarações à Renascença, o antigo ministro da Saúde diz que está nas mãos do problema do Governo e da Assembleia da República inverter esta tendência.

A ministra da Saúde reúne-se esta segunda-feira, de emergência, com as administrações regionais de saúde e a Ordem dos Médicos. Marta Temido tenta encontrar soluções para os problemas que levaram ao encerramento de várias urgências, sobretudo de obstetrícia, um pouco por todo o país. Um problema que, na opinião de Adalberto Campos Fernandes, é estrutural. Para o antigo ministro da Saúde de um Governo socialista, este é um assunto demasiado sério para ser unicamente da responsabilidade da atual ministra ou do atual Governo. Adalberto Campos Fernandes diz que a responsabilidade é de todos os políticos - só assim se encontrará uma solução. “Este não é o problema do ministro da Saúde que está de serviço. Claro que é problema do ministro da Saúde que está de serviço, porque tem responsabilidade política no momento, mas é um problema do Governo e da Assembleia da República”, argumenta.

“O Serviço Nacional de Saúde é um assunto demasiado sério para que nós o procuremos resolver anunciando mais um concurso, que os concursos não sejam preenchidos porque as pessoas não têm motivação para o fazer e que não olhemos para a questão do projeto profissional e para as condições do exercício profissional dentro do sistema e do serviço público como tem de ser olhado”, defende Adalberto Campos Fernandes. “Não há sem o envolvimento integral, político, de todo o Governo e da Assembleia da República e sem que se assuma claramente que este é um problema que põe em causa a sobrevivência do Serviço Nacional de Saúde como nós o desenhámos e queremos que ele exista, é estar a fazer mais do mesmo e vamos andar nisto mais um, dois, três ou quatro anos”. adverte. Adalberto Campos Fernandes defende a aposta na valorização da carreira médica e na criação de condições para os profissionais poderem trabalhar no SNS, mas a solução não passa apenas por melhores salários. “O Estado nunca terá condições de ser competitivo em termos salariais com os valores que o setor privado paga. Os médicos têm dito que a revalorização profissional é um imperativo, mas há um projeto de vida que tem que ver com a forma como o trabalho é exercido, como a capacidade de tempo para investigar”, defende o antigo ministro da Saúde. Os médicos e os profissionais de saúde não podem ser olhados como “adversários ou inimigos” e é preciso tentar compreender os seus anseios e problemas, sublinha.