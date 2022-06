Homem morre afogado no rio Lima em Viana do Castelo

Um homem com 45 anos morreu afogado, este domingo, no rio Lima, na freguesia de Deão, em Viana do Castelo, disse à agência Lusa o capitão do porto local.

Segundo Silva Lampreia, "o homem foi refrescar-se no rio, perdeu o pé e desapareceu".

O alerta foi dado cerca das 17h50 por uma pessoa que se encontrava no local, sendo que o corpo foi encontrado cerca das 18h30 e declarado o óbito no local.

Participaram nas operações de busca uma moto de água do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e os Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo.

Silva Lampreia, que é também comandante da Polícia Marítima de Viana do Castelo, avançou que o corpo do homem, natural da Correlhã, no concelho de Ponte de Lima, mecânico de profissão, foi transportado ao Instituto de Medicina Legal(IML) de Viana do Castelo.