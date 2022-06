Associações exigem “verdade” na defesa da vida

O Congresso Popular sobre Direitos e Liberdades Fundamentais pede “verdade” na defesa da Vida. O apelo é dirigido às entidades responsáveis pelo destino do país pelas quatro associações que organizaram o congresso que terminou, este domingo, em Viana do castelo.

“Há um respeito pela verdade que exigimos. Verdade que tem que ver com a defesa da vida, a proteção da família enquanto célula base da sociedade e a liberdade dos pais em educarem os seus filhos na verdade”, resume à Renascença Artur Mesquita Guimaraes, da Plataforma Renovar, uma das quatro associações responsáveis pela organização do congresso.

Nesse sentido, adianta Artur Mesquita Guimarães, a organização da iniciativa fará chegar, em breve, um “conjunto de recomendações” a várias entidades, entre elas, o Primeiro-Ministro e o Presidente da Républica.

“Tínhamos por objetivo apresentar recomendações às autoridades com responsabilidade direta no destino do nosso país e é o que vamos fazer. Só daremos o congresso por encerrado quando dermos esse passo que deverá ser dentro de oito dias”, avança o responsável.

“Família, Vida e Dignidade” serviu de tema ao congresso popular que, durante três dias, debateu no centro pastoral Paulo VI, em Viana do Castelo, os Direitos e as Liberdades Fundamentais.