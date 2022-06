Portugal com menos casos, mas mais mortes por Covid-19 na última semana

A faixa etária com mais mortes, entre 31 de maio e 6 de junho, foi a dos maiores de 80 anos, com um total de 229 óbitos.

Lisboa e Vale do Tejo e Madeira contrariam tendência decrescente das restantes regiões



Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo registou 69.545 casos entre 31 de maio e 6 de junho, mais 3.337 do que no período anterior, e 96 óbitos, mais 38.

É, juntamente com a Madeira, a única região que registou um aumento no parâmetro das novas infeções. No arquipélago, houve 4.512 novos casos, mais 1.149 do que no período anterior, e três óbitos, menos um.

A região Centro contabilizou 22.181 casos (menos 3.547) e 66 mortes (mais 15) e o Norte totalizou 45.632 casos de infeção (menos 13.725) e 83 mortes (menos uma).

No Alentejo foram registados 6.789 casos positivos (menos 289) e 21 óbitos (mais dez) e no Algarve verificaram-se 5.558 infeções pelo SARS-CoV-2 (menos 392) e 16 mortes (mais seis que na semana passada).

Os Açores tiveram 4.317 novos contágios na primeira semana de junho (menos 2.012) e sete mortes (mais uma).