Ministério da Saúde rejeita estabelecer ligação entre falta de obstetras e morte de bebé

O Ministério da Saúde recusa-se, por agora, a estabelecer qualquer paralelo entre a morte de um bebé no Centro Hospitalar do Oeste, nas Caldas da Rainha, e a falta de médicos de obstetrícia.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu inquérito aos factos. Em comunicado enviado à Renascença, o gabinete da ministra Marta Temido salienta que, enquanto não houver resultados desse inquérito, que não serão escondidos do público, "não é possível estabelecer qualquer relação" entre a ausência de médicos e o incidente.

"O Ministério da Saúde tem conhecimento de que, por constrangimentos na escala de ginecologia obstetrícia, impossíveis de suprir, a urgência externa do Centro Hospitalar do Oeste estava desviada para outros pontos da rede do Serviço Nacional de Saúde. O Ministério da Saúde tem conhecimento de que, tendo em vista o apuramento de toda e qualquer responsabilidade, foi já instaurado um inquérito aos factos pela IGAS. Na pendência do inquérito, cujos resultados serão tornados públicos, não é possível estabelecer qualquer relação entre os dois factos", lê-se.

Uma mulher grávida perdeu o bebé alegadamente por falta de obstetras no Hospital das Caldas da Rainha. Informação avançada pela RTP e confirmada pela Renascença.