Jorge Miranda: "Internacionalizar não pode equivaler a desnacionalizar"

Jorge Miranda, o presidente da comissão organizadora das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, pede "mais e melhor civismo, mais e melhor democracia, mais e melhor patriotismo" para resolver os problemas da atualidade, e lamentou os "atropelos à língua portuguesa".

"Não é que nos faltem problemas em todas as áreas e que havemos de enfrentar com determinação cívica, através de respostas adequadas e que poderão, legitimamente, variar com a alternância e as alternativas democráticas. Portugalidade, mais e melhor civismo, mais e melhor democracia, mais e melhor patriotismo Portugalidade, mais e melhor civismo, mais e melhor democracia, mais e melhor patriotismo", apelou.

A discursar na sua cidade-natal, Jorge Miranda afirma que "Portugal não se reconduz ao território, nem se circunscreve aos portugueses que nele habitam. Portugal vai muito para além – porque Portugal é o conjunto, a comunidade dos Portugueses onde quer que se encontrem".



"Onde está um português, aí está Portugal. E, por conseguinte, importa reforçar os laços que a todos nos unem, desde a revitalização cultural à solidariedade económica e à participação política", afirma.

Destaca os momentos de "júbilo" na história do país, desde a "revolta popular em Lisboa antecedente da eleição pelas Cortes de Coimbra de 1385 do Mestre de Avis", a "independência do Brasil sem derramamento de sangue" ou a "abolição da pena de morte em 1867".

No entanto, o professor catedrático diz que "não podemos esconder causas de desgosto e tristeza", como "a expulsão dos judeus, a Inquisição, a escravatura, o tratamento dado a muitas populações e, por último, o estatuto do indigenato".